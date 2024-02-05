За выходные с улиц Иркутска вывезли 1 400 тонн снега

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова на особом контроле находится содержание подходов к образовательным учреждениям. Наледь устранена на тротуаре, ведущем к школе № 24 на Лермонтова. С помощью техники приведен в порядок проезд к детскому саду № 77 на бульваре Рябикова.