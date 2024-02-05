За выходные с улиц Иркутска вывезли 1 400 тонн снега

Вручную очищали тротуары, остановки общественного транспорта, лестницы, заездные и парковочные карманы.
Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» задействует комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Работы ведутся круглосуточно во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Ночью снегоуборочные комплексы выводим на магистральные улицы, когда трафик на них снижен. Подметаем проезжую часть, проводим противогололедную обработку на спусках, подъемах, поворотах», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме того, почищены разделительные ограждения на Покровской развязке, объездной Университетский — Первомайский и улице Маяковского.
По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова на особом контроле находится содержание подходов к образовательным учреждениям. Наледь устранена на тротуаре, ведущем к школе № 24 на Лермонтова. С помощью техники приведен в порядок проезд к детскому саду № 77 на бульваре Рябикова.
Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.