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За выходные с улиц Иркутска вывезли 1 400 тонн снега

Иркутск, НИА-Байкал — В субботу и воскресенье в областном центре продолжалась уборка дорог, мостов и общественных территорий.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Вручную очищали тротуары, остановки общественного транспорта, лестницы, заездные и парковочные карманы.

Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» задействует комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Работы ведутся круглосуточно во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Ночью снегоуборочные комплексы выводим на магистральные улицы, когда трафик на них снижен. Подметаем проезжую часть, проводим противогололедную обработку на спусках, подъемах, поворотах», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

За выходные снег вывезли с улиц Байкальская, Уткина, Октябрьской Революции, Богдана Хмельницкого, Сурнова, Трилиссера, Пархоменко, Дальневосточная, Тимирязева, Трилиссера, Култукская, Фрунзе, Трудовая, Сухэ-Батора, Советская, Петрова, Ржанова, Чехова, Челябинская, Курганская, Сергеева, 2-й Советский переулок, Ангаргэсстроя, Гидростроителей, Олонская, Курганская, Маршала Конева, Ледовского. Всего убрано 1 400 тонн.

Кроме того, почищены разделительные ограждения на Покровской развязке, объездной Университетский — Первомайский и улице Маяковского.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова на особом контроле находится содержание подходов к образовательным учреждениям. Наледь устранена на тротуаре, ведущем к школе № 24 на Лермонтова. С помощью техники приведен в порядок проезд к детскому саду № 77 на бульваре Рябикова.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.

ЖКХ