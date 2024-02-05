Щенок застрял за батареей — его освободили спасатели в Новосибирске

По информации от «Очевидец Новосибирск», щенок забрался за батарею, пока играл. Хозяйка тоже не смогла вытащить животное из заточения. Девушка вызвала спасателей. К счастью, все закончилось хорошо. Прибившие на место происшествия спасатели вытащили щенка из батареи. Ранее мы писали о том, что под Новосибирском спасли щенка со вспоротой шеей Андрей Иванов.