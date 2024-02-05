Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Щенок застрял за батареей — его освободили спасатели в Новосибирске

В Новосибирске спасатели спасли щенка, попавшего в западню.

Происшествие случилось в Дзержинском районе. Щенок застрял за чугунной батареей. Так, он не смог самостоятельно выбраться. Информацией поделилась пресс-служба МАСС.

По информации от «Очевидец Новосибирск», щенок забрался за батарею, пока играл. Хозяйка тоже не смогла вытащить животное из заточения. Девушка вызвала спасателей. К счастью, все закончилось хорошо. Прибившие на место происшествия спасатели вытащили щенка из батареи. Ранее мы писали о том, что под Новосибирском спасли щенка со вспоротой шеей Андрей Иванов.