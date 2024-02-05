Закон, запрещающий разъединять семьи в самолетах, разрабатывают в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила изданию, что подготовка законопроекта только началась, сейчас парламентарии уточняют формулировки документа. В частности, обсуждается вопрос, на семей с детьми какого возраста будет распространяться законопроект.
Рассматривается несколько вариантов — например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18.
При этом такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете.
«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — отметила Татьяна Буцкая.