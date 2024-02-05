Закон, запрещающий разъединять семьи в самолетах, разрабатывают в Госдуме

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости», — отметила Татьяна Буцкая.