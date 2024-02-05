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В Омске за 30 миллионов продают квартиру с красным холодильником и ковром в стиле СССР

Квартира расположена неподалёку от СКК имени Блинова.
Источник: Авито

В Омске выставили на продажу трёхкомнатную квартиру в кирпичном доме по адресу: улица Учебная, 90. Квартиру продаёт собственник.

По словам автора объявления, жильё находится в идеальном состоянии. Высота потолков в квартире — 3 метра. Общая площадь — 178 квадратных метров, из которых кухня занимает 40 «квадратов». Особенностью квартиры является холодильник ярко-красного цвета, необычные подвесные светильники и раритетный ковёр в стиле СССР.

Стоимость квартиры — 30 миллионов рублей. Для сравнения, за ту же сумму в Омске продают трёхуровневую квартиру в элитном доме на улице Волочаевской.

недвижимость