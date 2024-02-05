Пять дней снегопадов ожидают челябинцев

В понедельник, 5 февраля, будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в восточной половине области временами с дождем, местами метели, на дорогах гололедица. При этом синоптики прогнозируют потепление до +2 градусов.
Облачность и мокрый снег с дождем обещают также на вторник и среду. В эти дни в светлое время суток будет около 0 градусов, ночью до −6.
В четверг, пятницу и субботу температура опустится до −12 днем, а по ночам ожидается до −20. В эти дни также будет идти снег.
Как отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, дорожники уже перешли на усиленный режим работы. «Сообщить о сложной или экстренной ситуации на региональных дорогах вы можете по телефону диспетчерской службы миндортранса (351)237−88−92», — проинформировали в ведомстве.