В Красноярске 5 февраля проведут взрывные работы на «Торгашинском»

В Красноярске 5 февраля с 12:00 до 17:00 проведут взрывные работы на «Торгашинском» месторождении. Об этом предупреждают в мэрии.
Радиус опасной зоны составляет 500 метров. Взрывные работы будут сопровождаться специальными звуковыми сигналами:
«предупредительный» — один продолжительный сигнал при вводе опасной зоны;
«боевой» — два продолжительных сигнала перед началом работ;
«отбой» — три коротких сигнала по окончании работ.
В администрации Красноярска просят жителей не паниковать и не предпринимать никаких действий.