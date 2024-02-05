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В Красноярске 5 февраля проведут взрывные работы на «Торгашинском»

Радиус опасной зоны составляет 500 метров.
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске 5 февраля с 12:00 до 17:00 проведут взрывные работы на «Торгашинском» месторождении. Об этом предупреждают в мэрии.

Радиус опасной зоны составляет 500 метров. Взрывные работы будут сопровождаться специальными звуковыми сигналами:

«предупредительный» — один продолжительный сигнал при вводе опасной зоны;

«боевой» — два продолжительных сигнала перед началом работ;

«отбой» — три коротких сигнала по окончании работ.

В администрации Красноярска просят жителей не паниковать и не предпринимать никаких действий.