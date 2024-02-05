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Участок трассы «Урал» в Челябинской области перекроют на пять часов 8 февраля

Участок федеральной трассы «Урал» в Челябинской области перекроют на пять часов в четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции в Ашинском районе.

«Закрывается движение на участке с 1565 по 1576 километре автомобильной дороги М-5 “Урал” Москва — Челябинск 8 февраля 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени», — предупреждает Упрдор «Южный Урал».

Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта.

До 1 октября перекрытие дорожного движения в Ашинском районе будет производиться по вторникам или четвергам еженедельно, в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании маршрута.