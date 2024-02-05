В Иркутской области вновь начали дорожать яйца

По данным Иркутскстата, в конце января-начале февраля цены на куриные яйца вновь начали расти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— На неделе с 29 января по 4 февраля стоимость десятка яиц в Иркутской области составила 128,31 рубля. Это на 0,76% больше, чем неделей ранее, — говорят в ведомстве.
Напомним, что в Иркутской области до 31 марта действует меморандум, который подразумевает сдерживание роста цен на куриные яйца в регионе. Его подписали как производители, которые снизили отпускные цены, так и продуктовые сети, которые уменьшили наценку.
Ранее сообщалось, что 2,87 млрд рублей направили семьям с детьми в Иркутской области в 2023 году.