В Новосибирске отменили два концерта Кристины Орбакайте

В Новосибирске отменили два концерта известной певицы и дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.
Мероприятия должны были пройти 8 и 9 марта на двух площадках — во «Дворце культуры железнодорожников» и в «Доме ученых». Причины отмены неизвестны. Организатор не стал комментировать ситуацию.
Ранее православные активисты потребовали отменить концерты певицы Орбакайте в Новосибирске. С такой инициативой выступила Сибирская правозащитная группа «Радетель». Они направили письмо губернатору Андрею Травникову.
По словам общественников, певица живет вместе с семьей в США, а в Россию приезжает на заработки. Она ничего не говорит о поддержке страны.