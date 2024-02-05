В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте

В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, где она должна была выступать 13 марта с концертной программой «На бис!». В соцсетях распространили заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки.