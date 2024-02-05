В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте

«Концерт (в Иркутске. — Прим. ред) отменили. Те, кто купил билеты, могут сдать их, подав заявление в электронном виде, если покупали билеты на сайте, либо обратиться в кассу», — уточнили в компании «Городские зрелищные кассы».
Мероприятие должно было состояться 12 марта в иркутском дворце спорта «Труд».
В театрально-концертном центре «Братск-Арт» в Братске также заявили, что мероприятие отменили. Оно должно было пройти 10 марта.
Сейчас афиши обоих выступлений певицы удалены.
Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют.
В Красноярске Орбакайте должна была выступить в зале «Гранд Холл Сибирь» в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта.
«По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)», — сказали РИА Новости в концертном зале «Гранд Холл Сибирь».
Собеседница агентства добавила, что о причинах отмены информации нет.
В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, где она должна была выступать 13 марта с концертной программой «На бис!». В соцсетях распространили заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки.