Прикамец стал добровольцем СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам дочери

На жителя Прикамья решением суда была возложена обязанность выплачивать алименты на дочь 2007 года рождения. На протяжении девяти лет должник не проявлял инициативы для надлежащего исполнения своих родительских обязанностей, за что неоднократно был судим по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».



Полгода назад прикамец явился на прием к судебному приставу и сообщил о своей отправке в зону СВО добровольцем. Впоследствии он смог погасить задолженность по алиментам в размере 1 млн руб. практически полностью. «Помимо удержаний из заработной платы, боец еще сам переводит значительные суммы из получаемого им денежного довольствия в счет уплаты задолженности», — отметили в службе судебных приставов.



В УФССП напомнили, что участники СВО имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Исключением являются исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.