В Хабаровском крае на предстоящей неделе будет тепло и немного снежно

Хабаровские синоптики говорят, что погода теперь стоит достаточно прохладная, но она в пределах нормы. В минувшее воскресенье температура опускалась на один — три градуса ниже привычной для этого времени года, но синоптики обещают, что в ближайшие дни она выровняется.