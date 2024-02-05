В Хабаровском крае на предстоящей неделе будет тепло и немного снежно

Февраль, едва начавшись, убыстряет свой ход. Еще неделя с небольшим и уже половина месяца пролетит, а там и весна не за горами.
Предстоящие семь дней в Хабаровском крае не сулят нам резких перемен погоды, будет преимущественно без осадков, лишь 8 февраля в крае местами пройдет небольшой снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Ожидается умеренный западный ветер 5−10 метров в секунду, температурный фон сохранится, как и в начале месяца, ночью в пределах −23…-28 градусов, на севере местами холоднее, а вот на побережье Охотского моря будет −18…-23. Днем температура воздуха установится от −8до −13 градусов, на севере −12…-17, в горах Аяно-Майского района до −25 градусов.
Хабаровские синоптики говорят, что погода теперь стоит достаточно прохладная, но она в пределах нормы. В минувшее воскресенье температура опускалась на один — три градуса ниже привычной для этого времени года, но синоптики обещают, что в ближайшие дни она выровняется.
По старому стилю, 6 февраля день Аксиньи-полухлебницы. Предки наши считали, что с этого дня до нового урожая понадобится столько хлеба, сколько уже съели. Впрочем, на Руси говорили, что Аксинья, конечно, делит зиму пополам, но не ровно. Впереди — тяжелые месяцы, когда хлеб на исходе.
А еще люди по опыту знали: какая Аксинья, такая и весна. Так что замечайте!