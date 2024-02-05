Акция по выявлению меланомы прошла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла акция по выявлению рака кожи, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В акции приняли участие более 1500 человек, 40 человек были направлены на дополнительные обследования к онкологу. Выявление рака кожи на ранних стадиях — важная часть национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.