Акция по выявлению меланомы прошла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла акция по выявлению рака кожи, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В акции приняли участие более 1500 человек, 40 человек были направлены на дополнительные обследования к онкологу. Выявление рака кожи на ранних стадиях — важная часть национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Специалисты «Краевого кожно-венерологического диспансера» провели осмотры всех желающих не только в Хабаровске, но и в районе им. Лазо, Охотске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре.
«Основные методы раннего выявления заболевания — это осмотр врачом дерматовенерологом и проведение дерматоскопии. Заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев» — рассказал директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Москвин.
После обследования участники получили консультацию специалиста, рекомендации по защите кожи, а при выявлении отклонений направление на дополнительное обследование. Кроме того, в рамках акции была организована фотовыставка с реальными историями людей, победивших рак.
— Очень важно, чтобы диагноз был поставлен вовремя. Чаще всего злокачественные образования начинаются с неповрежденных элементов. Поэтому важно знать картографию своего тела и отслеживать изменения. Если появились подозрительное образование и неприятные ощущения, то в таких случаях важно вовремя обратиться к врачу-дерматологу, — прокомментировал главный врач Краевого кожно-венерологического диспансера Марк Аршинский.