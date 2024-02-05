Пока без аттракционов: на обновление парка Минного городка не хватает средств, но ЖК будет

Ожидаемая поэтапная реконструкция парка Минного городка столкнулась с финансовыми трудностями. Возможны задержки в реализации проекта, в мэрии назвали примерный срок завершения работ — конец 2026 года. Информация об этом появилась в одном из ответов администрации на вопрос жительницы о нехватке во Владивостоке парков развлечений для семейного отдыха.
Специалисты отметили: в городе более 110 общественных пространств, включая пять парков, но на текущий момент не выделено денег для благоустройства парка Минного городка. Подробности реконструкции, подчеркнули в комментарии, опубликованы на сайте минный.рф.
Работу над этим начали еще в 2021 году. Свою концепцию за более чем 2,4 миллиона рублей представила команда Concrete Jungle.
Стоит отметить, ранее из Минного городка хотели сделать как раз таки парк развлечений с аттракционами, и планировалось, что откроют его в мае-июне 2024 года. Соответствующее соглашение подписала администрация Владивостока с банком и подрядчиком — для разработки концепции. Спустя два года, в 2023 году, было заключено еще одно. Эти компании на сайте проекта от архитектурного бюро не указаны.
Так уж совпало, что скоро возле парка Минного городка может появиться еще и 21-этажный ЖК. Площадь участка на кадастровой карте превышает 5,9 тысячи квадратных метров — здание возведут в районе Адмирала Юмашева, 14 В. Судя по карточке проекта, площадь квартир — от 23 квадратных метров. Всего их будет 218. Застройщик обещает променад к парку и благоустройство.
Напомним, парк Минного городка — одно из ключевых общественных пространств Владивостока, находящееся в геометрическом центре краевой столицы: можно сказать, что это зеленое сердце города. Однако многие его достопримечательности пришли в запустение. Сейчас их реконструируют власти и общественники.