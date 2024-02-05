Пока без аттракционов: на обновление парка Минного городка не хватает средств, но ЖК будет

Стоит отметить, ранее из Минного городка хотели сделать как раз таки парк развлечений с аттракционами, и планировалось, что откроют его в мае-июне 2024 года. Соответствующее соглашение подписала администрация Владивостока с банком и подрядчиком — для разработки концепции. Спустя два года, в 2023 году, было заключено еще одно. Эти компании на сайте проекта от архитектурного бюро не указаны.