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Пока без аттракционов: на обновление парка Минного городка не хватает средств, но ЖК будет

Реконструкция парка Минного городка во Владивостоке может завершиться в 2026 году.
Источник: Комсомольская правда

Ожидаемая поэтапная реконструкция парка Минного городка столкнулась с финансовыми трудностями. Возможны задержки в реализации проекта, в мэрии назвали примерный срок завершения работ — конец 2026 года. Информация об этом появилась в одном из ответов администрации на вопрос жительницы о нехватке во Владивостоке парков развлечений для семейного отдыха.

Специалисты отметили: в городе более 110 общественных пространств, включая пять парков, но на текущий момент не выделено денег для благоустройства парка Минного городка. Подробности реконструкции, подчеркнули в комментарии, опубликованы на сайте минный.рф.

Необходимость в обновлении парка Минного городка вписывается в мастер-план Владивостокской агломерации. Согласно долгосрочным амбициям по развитию территории до 2030 года, на проект требуется 5,2 миллиарда рублей (стоимость растет с каждым годом, в 2021 году она составляла 4 миллиарда). Концепцию разработали с общественниками, даже провели аналитическое исследование природного и исторического контекста. Работа масштабная: обработано, следует из карточки проекта, более 11 тысяч ответов владивостокцев, а участие принимали более 10 компаний и архитекторы.

Работу над этим начали еще в 2021 году. Свою концепцию за более чем 2,4 миллиона рублей представила команда Concrete Jungle.

Стоит отметить, ранее из Минного городка хотели сделать как раз таки парк развлечений с аттракционами, и планировалось, что откроют его в мае-июне 2024 года. Соответствующее соглашение подписала администрация Владивостока с банком и подрядчиком — для разработки концепции. Спустя два года, в 2023 году, было заключено еще одно. Эти компании на сайте проекта от архитектурного бюро не указаны.

Так уж совпало, что скоро возле парка Минного городка может появиться еще и 21-этажный ЖК. Площадь участка на кадастровой карте превышает 5,9 тысячи квадратных метров — здание возведут в районе Адмирала Юмашева, 14 В. Судя по карточке проекта, площадь квартир — от 23 квадратных метров. Всего их будет 218. Застройщик обещает променад к парку и благоустройство.

Напомним, парк Минного городка — одно из ключевых общественных пространств Владивостока, находящееся в геометрическом центре краевой столицы: можно сказать, что это зеленое сердце города. Однако многие его достопримечательности пришли в запустение. Сейчас их реконструируют власти и общественники.

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