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Не отрежь удачу: приметы на Аксиньин день 6 февраля

Не рекомендуется шить и мыть полы.

Во вторник, 6 февраля, православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Кроме того, принято вспоминать Аксинью Весноуказательницу или Аксинью Полузимницу. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Традиционно считалось, что 6 февраля необходимо внимательно следить не только за погодными условиями, но и за ценами на хлеб. Подорожание предсказывало неурожай, а снижение цен — хороший год. Нельзя на Аксинью перестилать постель, стричь волосы и ногти, а также использовать веник и мыть пол. Под запретом шитьё, вышивание и вязание. Нежелательно рассказывать о снах, особенно о плохих, чтобы они не сбылись.

В этот день многие посещают храмы и часовни, приносят записки с просьбами блаженной Ксении о различных благословениях. Кроме того, стараются совершать добрые поступки, помогая нуждающимся.

Приметы, связанные с погодой:

  • Солнечная погода обещает тёплую весну.
  • Снегопад — к продолжительным холодам.