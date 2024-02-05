Не отрежь удачу: приметы на Аксиньин день 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской. Кроме того, принято вспоминать Аксинью Весноуказательницу или Аксинью Полузимницу. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Традиционно считалось, что 6 февраля необходимо внимательно следить не только за погодными условиями, но и за ценами на хлеб. Подорожание предсказывало неурожай, а снижение цен — хороший год. Нельзя на Аксинью перестилать постель, стричь волосы и ногти, а также использовать веник и мыть пол. Под запретом шитьё, вышивание и вязание. Нежелательно рассказывать о снах, особенно о плохих, чтобы они не сбылись.
В этот день многие посещают храмы и часовни, приносят записки с просьбами блаженной Ксении о различных благословениях. Кроме того, стараются совершать добрые поступки, помогая нуждающимся.
Приметы, связанные с погодой:
- Солнечная погода обещает тёплую весну.
- Снегопад — к продолжительным холодам.