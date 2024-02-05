Не отрежь удачу: приметы на Аксиньин день 6 февраля

Традиционно считалось, что 6 февраля необходимо внимательно следить не только за погодными условиями, но и за ценами на хлеб. Подорожание предсказывало неурожай, а снижение цен — хороший год. Нельзя на Аксинью перестилать постель, стричь волосы и ногти, а также использовать веник и мыть пол. Под запретом шитьё, вышивание и вязание. Нежелательно рассказывать о снах, особенно о плохих, чтобы они не сбылись.