Омичка на матче «Авангарда» организовала предложение руки и сердца для своего парня

В омском «Авангарде» рассказали об акции «Новогоднее чудо», в рамках которой омичи оставляли записки со своими желаниями в специальном ящике. Одно из желаний было о предложении руки и сердца во время хоккейного матча.
Сотрудники «G-Drive Арены» связались с омичкой и предложили ей помочь подтолкнуть её нерешительного парня к важному решению о женитьбе. В назначенный день пара купила билеты на матч «Авангарда» против «Ак Барса».
Ничего не подозревающий парень сначала заметил огромную надпись на «Арене»: «Чего же ты тянешь, Артём?!», затем почувствовал, что что-то готовится, когда их пересадили в 113-й сектор. А затем пару пригласили на сцену. И Артём наконец всё понял и на глазах 12-тысячной «Арены» сказал фразу, которую так ждала его девушка Анна: «Выходи за меня замуж!».
«Ощущения непередаваемы, когда стоишь перед двенадцатью тысячами человек и все они кричат: “Да! Скажи — да!”. У меня до сих пор мурашки по коже!» — рассказывает Анна.
В подарок будущие молодожёны получили ещё и победный матч.