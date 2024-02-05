Омичка на матче «Авангарда» организовала предложение руки и сердца для своего парня

Ничего не подозревающий парень сначала заметил огромную надпись на «Арене»: «Чего же ты тянешь, Артём?!», затем почувствовал, что что-то готовится, когда их пересадили в 113-й сектор. А затем пару пригласили на сцену. И Артём наконец всё понял и на глазах 12-тысячной «Арены» сказал фразу, которую так ждала его девушка Анна: «Выходи за меня замуж!».