Двух женщин поселили жить с омичом, привлекавшимся за вред прежнему соседу

Как рассказали в управлении, в суд в качестве опекуна обратилась сестра недееспособной женщины, пояснив, что та купила ⅔ доли в квартире, где еще одна доля принадлежит 70-летнему омичу. Однако попасть в свое жилье женщина не могла.
«Мужчина создавал препятствия в пользовании квартирой, поменял замок и не открывал дверь, мотивируя свою позицию тем, что не желает находиться с опекуном гражданки в одной квартире, поскольку опекун не является собственником. В то же время, проживающий в квартире омич не содержал недвижимость в должной мере, в связи с чем жилому помещению требовался ремонт», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Суд в итоге постановил вселить обеих женщин в указанную квартиру. При этом в региональном ГУФССП отметили, что в деле была одна особенность.
«Особенностью данного случая являлось то, что ранее омич привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью предыдущему владельцу квартиры, у которого купила квартиру гражданка», — добавили в управлении.
По информации ведомства, приставы провели с пенсионером беседу, прояснив все последствия неисполнения решения суда. После этого, как отмечается, омичка получила ключи и уже начала делать ремонт.