Двух женщин поселили жить с омичом, привлекавшимся за вред прежнему соседу

«Мужчина создавал препятствия в пользовании квартирой, поменял замок и не открывал дверь, мотивируя свою позицию тем, что не желает находиться с опекуном гражданки в одной квартире, поскольку опекун не является собственником. В то же время, проживающий в квартире омич не содержал недвижимость в должной мере, в связи с чем жилому помещению требовался ремонт», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.