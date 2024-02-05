Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Двух женщин поселили жить с омичом, привлекавшимся за вред прежнему соседу

Судебные приставы помогли недееспособной омичке вместе с опекуном вселиться в квартиру по улице Лаптева, что в Советском округе Омска, где ей по закону принадлежит доли, рассказали в понедельник, 5 февраля 2024 года, в пресс-службе ГУФССП по Омской области.
Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Как рассказали в управлении, в суд в качестве опекуна обратилась сестра недееспособной женщины, пояснив, что та купила ⅔ доли в квартире, где еще одна доля принадлежит 70-летнему омичу. Однако попасть в свое жилье женщина не могла.

«Мужчина создавал препятствия в пользовании квартирой, поменял замок и не открывал дверь, мотивируя свою позицию тем, что не желает находиться с опекуном гражданки в одной квартире, поскольку опекун не является собственником. В то же время, проживающий в квартире омич не содержал недвижимость в должной мере, в связи с чем жилому помещению требовался ремонт», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Суд в итоге постановил вселить обеих женщин в указанную квартиру. При этом в региональном ГУФССП отметили, что в деле была одна особенность.

«Особенностью данного случая являлось то, что ранее омич привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью предыдущему владельцу квартиры, у которого купила квартиру гражданка», — добавили в управлении.

По информации ведомства, приставы провели с пенсионером беседу, прояснив все последствия неисполнения решения суда. После этого, как отмечается, омичка получила ключи и уже начала делать ремонт.