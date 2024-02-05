Омская модель снялась в американской короткометражке, сыграв мать-одиночку

Об этом модель рассказала на личной странице в социальной сети. Фильм под названием «Julie Baby» сняла режиссёр Эмили Грумс. Влада Рослякова исполнила роль матери-одиночки, которая называет свою 7-летнюю дочку развратницей. Девочка, роль которой исполнила Бетти Джо Остин, долго думает над словом, произнесённым матерью.