11 коллективов приедут на театральный фестиваль в Иркутске

На Втором всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распутина примут участие 11 профессиональных театров России из разных городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Барнаул, Вологда, Астрахань, Улан-Удэ и Иркутск. Всего было рассмотрено 58 заявок, и после конкурсного отбора было выбрано 13 спектаклей.
— Фестиваль имени Валентина Распутина впервые состоялся в 2022 году в честь его 85-летия. Он был признан таким важным событием, что было решено проводить его каждые два года, чередуя с Международным театральным фестивалем современной драматургии имени Александра Вампилова. В этом году фестиваль будет посвящен юбилеям писателей-деревенщиков — 100-летию Виктора Астафьева и 95-летию Василия Шукшина, — говорят в правительстве региона.
Один из самых значимых спектаклей фестиваля — «Фотография, на которой меня нет» по рассказу Виктора Астафьева, который будет исполняться Театром для детей и молодежи из Кемерово. Также в программу фестиваля входит спектакль «Затейник» Виктора Розова, который будет представлен Московским драматическим театром «Сфера». Театр «На Литейном» из Санкт-Петербурга покажет шукшинские «Рассказы».
Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова, в качестве организатора фестиваля, представит три спектакля — «Уроки французского» и «Живи и помни» по произведениям Валентина Распутина, а также постановку «Дом» по произведениям Фёдора Абрамова, премьера которого состоится на Камерной сцене драматеатра 15 марта. Также в программу войдут спектакли иркутских театров — Театра юного зрителя имени А. Вампилова и Театра кукол «Аистёнок». Они покажут «Уроки французского» и «Последний срок», которые полюбились зрителям. Гостем фестиваля станет молодой столичный коллектив «РЭП ТЕАТР», который представит рэп-мюзикл «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского. Этот спектакль состоится в рамках специальной программы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ — Приангарье».