11 коллективов приедут на театральный фестиваль в Иркутске

Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова, в качестве организатора фестиваля, представит три спектакля — «Уроки французского» и «Живи и помни» по произведениям Валентина Распутина, а также постановку «Дом» по произведениям Фёдора Абрамова, премьера которого состоится на Камерной сцене драматеатра 15 марта. Также в программу войдут спектакли иркутских театров — Театра юного зрителя имени А. Вампилова и Театра кукол «Аистёнок». Они покажут «Уроки французского» и «Последний срок», которые полюбились зрителям. Гостем фестиваля станет молодой столичный коллектив «РЭП ТЕАТР», который представит рэп-мюзикл «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского. Этот спектакль состоится в рамках специальной программы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ — Приангарье».