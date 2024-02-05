Новосибирский зоопарк отправил глухарей в Королевство Бахрейн

Новосибирский зоопарк передал в Бахрейн четыре пары глухарей. Птиц перевозили авиатранспортом с пересадкой в Москве.
Это не первая отправка пернатых в Королевство. Так, в ноябре 2023 года переселили восемь молодых птиц. Их вывели в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара.
Глухари хорошо перенесли дорогу, и сейчас адаптируются на новом месте.
Это первый опыт сотрудничества Новосибирского зоопарка с Бахрейном. В дальнейшем зоологи планируют обсудить возможные совместные проекты.