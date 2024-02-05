В Новосибирске нашли живой якобы похищенную мигрантами многодетную мать.

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область».
Екатерина Пономарева пропала 22 января. Она ушла из дома со своим знакомым и на протяжении двух недель об ее местонахождении было ничего неизвестно. Дома 35-летнюю женщину ждали мать и четверо детей.
По поводу исчезновения Екатерины выдвигались разные версии. Предполагалось, что ее могли похитить мигранты или знакомый уголовник по имени Олег. По данным портала Сиб.фм, мужчина прислал матери пропавшей сообщение о том, что Екатерина у него, и попросил прекратить поиски.
Как бы там ни было, Екатерину женщину удалось найти живой. Где она была все это время, неизвестно. Детали этого дела на разглашаются, как не уточняется и состояние пропавшей.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что пропавшую в Новосибирске многодетную мать мог похитить уголовник.