В двух районах Новосибирска превышена допустимая концентрация пыли

В понедельник, 5 февраля в двух районах Новосибирска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, в Дзержинском районе ПДК пыли превышена незначительно — 1,2 раза. А в Калининском районе этот показатель составляет 2.
Согласно прогнозу специалистов, во вторник метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе Новосибирска, а общий уровень загрязнения ожидается пониженный.
При этом ночью 6 февраля местами возможен снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что перепады от −26 градусов до +1 градуса ожидаются в Новосибирске в феврале.