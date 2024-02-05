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В двух районах Новосибирска превышена допустимая концентрация пыли

Уже завтра метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.
Источник: МЧС РФ

В понедельник, 5 февраля в двух районах Новосибирска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в Дзержинском районе ПДК пыли превышена незначительно — 1,2 раза. А в Калининском районе этот показатель составляет 2.

Согласно прогнозу специалистов, во вторник метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе Новосибирска, а общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

При этом ночью 6 февраля местами возможен снег, днём преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что перепады от −26 градусов до +1 градуса ожидаются в Новосибирске в феврале.

экология