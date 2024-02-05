В двух районах Новосибирска превышена допустимая концентрация пыли

В понедельник, 5 февраля в двух районах Новосибирска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.