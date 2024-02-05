На этой неделе Прикамье засыплет снегом

От оттепели до 30-градусных морозов — таков будет погодный диапазон на этой неделе. Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
— В отличие от предыдущей недели погода, которая нас ждет на этой неделе, будет весьма изменчивой, — рассказал Павел Смирнов. — После ровной и не холодной погоды, когда термометр не опускался ниже −6, утро понедельника заставило нас ежиться: температура — 10…-11 градусов с легким ветерком уже воспринималось в Перми как некомфортная.
Но уже к вечеру понедельника, как обещает синоптик, потеплеет до −3…-5 градусов. И такая температура в Перми будет держаться до ночи четверга. А по южным районам во вторник и в среду температура может приблизиться вплотную к нулевым отметкам.
При этом ближайшие дни обещают быть весьма снежными.
— В течение трех суток небесная канцелярия будет поставлять нам снегопады и в очередной раз проверит на прочность наши коммунальные службы, которым придется здорово потрудиться на уборке дорог и тротуаров, — говорит Павел Смирнов. — В понедельник снег будет идти весь день, во вторник снегопады, правда, сделают передышку и захватят лишь западную территорию края. Но в среду они вновь охватят все Прикамье. За эти 3−4 дня сугробы подрастут на сантиметров на десять.
При этом во вторник, среду и в начале четверга ожидается очень низкое атмосферное давление.
Вторая половина недели будет гораздо менее снежная. Но при этом на смену теплому воздуху придет заметно более морозный.
— Уже в четверг к вечеру в Перми похолодает до −12…-15 градусов, — прогнозирует Павел Смирнов. -И вся концовка недели с пятницы по воскресенье будет достаточно морозной. По ночам мы вернемся к 20-градусным отметкам, которые не видели с середины января. В Перми столбик термометра опустится до −17…-20 градусов. Днем будет в районе −12…-15 градусов.
Словом, концовка недели будет достаточно морозной, а вот снегопады поумерят свою интенсивность.
По предварительным прогнозам, в начале следующей недели похолодание может продолжиться и даже усилиться.
— Оно не будет длительным, но в ночные часы температура может опуститься до −25, а по северу края и до −30 градусов, — объясняет Павел Смирнов. — Правда, исключительных морозов, таких, например, какие были в 2021 году на 23 февраля, когда днем похолодало до −33, мы все же не ожидаем.