На этой неделе Прикамье засыплет снегом

— В течение трех суток небесная канцелярия будет поставлять нам снегопады и в очередной раз проверит на прочность наши коммунальные службы, которым придется здорово потрудиться на уборке дорог и тротуаров, — говорит Павел Смирнов. — В понедельник снег будет идти весь день, во вторник снегопады, правда, сделают передышку и захватят лишь западную территорию края. Но в среду они вновь охватят все Прикамье. За эти 3−4 дня сугробы подрастут на сантиметров на десять.