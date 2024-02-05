В нижегородском роддоме рассказали, от чего зависит форма пупка

Как выяснилось, раньше пуповину перевязывали шелковыми нитями, а сам пупок завязывали на узелок. Сейчас на остаток пуповины накладывают специальную скобку, которая пережимает слизистый остаток, но саму кожу не затрагивает. После этого формируется рубец, остаток пуповины высыхает и отваливается.