Мэр Казани поручил лучше контролировать уборку снега с крыш

По словам Метшина, уборку снега необходимо проводить не только на жилом фонде, но и на других городских постройках. Из-за моратория на данный момент власти Казани не могут штрафовать владельцев зданий, однако предупреждения все же необходимо выносить. Управляющие компании обязаны убирать снег с крыш.