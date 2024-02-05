Мэр Казани поручил лучше контролировать уборку снега с крыш

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил лучше контролировать уборку снега с крыш.
«Я попросил бы особое внимание глав районных администраций, управляющие компании обратить на количество снега, скопившегося на зданиях, на крышах».
По словам Метшина, уборку снега необходимо проводить не только на жилом фонде, но и на других городских постройках. Из-за моратория на данный момент власти Казани не могут штрафовать владельцев зданий, однако предупреждения все же необходимо выносить. Управляющие компании обязаны убирать снег с крыш.
Напомним, за 3 дня в Казани выпала четверть месячной нормы осадков.