Пассажиры рейса Петербург — Екатеринбург — Якутск застряли в Пулково на 14 часов

Пассажиры рейса Петербург — Екатеринбург — Якутск почти 14 часов ждут своего полета. По данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был отправиться еще в два часа ночи 5 февраля. Однако вылет перенесли на 16:00. А из Екатеринбурга в пункт назначения, по данным Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно отправится в 22:00. А причиной такой задержки стало позднее прибытие самолета из-за плохой погоды в Якутске.