Пассажиры рейса Петербург — Екатеринбург — Якутск застряли в Пулково на 14 часов

Пассажиры рейса Петербург — Екатеринбург — Якутск почти 14 часов ждут своего полета. По данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был отправиться еще в два часа ночи 5 февраля. Однако вылет перенесли на 16:00. А из Екатеринбурга в пункт назначения, по данным Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно отправится в 22:00. А причиной такой задержки стало позднее прибытие самолета из-за плохой погоды в Якутске.
— Всего были задержаны два рейса авиакомпании «Якутия»: по маршруту Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Екатеринбург — Якутск. Планируемое время вылета первого рейса из аэропорта Кольцово в 14:00 5 февраля, — добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что пассажиров этих рейсов разместили в гостинице. Прокуратура контролирует оказание комплекса услуг туристам.