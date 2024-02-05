В Кемерове разрешили построить новый ТРК с бассейном под открытым небом

«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство нового ТРК «Томь» на Притомском проспекте. Он станет часть будущего градостроительного проекта «Московская площадь».В торгово-развлекательном комплексе расположат не только магазины, но и термальный комплекс с открытым бассейном, четырёхзвёздочный отель и офисный центр. Застройщик отмечает, что само здание будет с панорамными окнами, террасами, скоростными лифтами и сервисами для бизнеса. Компания планирует закончить строительство в 2026 году.