В ряде домов Первомайского района Ростова отключат холодную воду

7 февраля в связи с переподключением участка водопровода будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает Ростовводоканал.



— С 08:00 07 февраля до 08:00 08 февраля будет временно прекращено водоснабжение в границах: улицы 26 Июня — улицы Днепропетровская — улицы Печорская — улицы Брестская — проспекта 20-летия Октября — улицы Арефьева, включая:

— детский сад № 106 (улица Брестская, 11);

— котельную (улица Днепропетровская, 10а);

— школу № 23 (улица Глинки, 95);

— школу № 44 (улица Днепропетровская, 14/103);

— спортивную школу № 13 (улица 26 Июня, 103а/13), — говорится в сообщении.



Причина — переподключение участка водопровода по улице Волжская.