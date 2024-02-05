7 февраля в связи с переподключением участка водопровода будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает Ростовводоканал.
— С 08:00 07 февраля до 08:00 08 февраля будет временно прекращено водоснабжение в границах: улицы 26 Июня — улицы Днепропетровская — улицы Печорская — улицы Брестская — проспекта 20-летия Октября — улицы Арефьева, включая:
— детский сад № 106 (улица Брестская, 11);
— котельную (улица Днепропетровская, 10а);
— школу № 23 (улица Глинки, 95);
— школу № 44 (улица Днепропетровская, 14/103);
— спортивную школу № 13 (улица 26 Июня, 103а/13), — говорится в сообщении.
Причина — переподключение участка водопровода по улице Волжская.
В ряде домов Первомайского района Ростова отключат холодную воду
Причина — переподключение участка водопровода по улице Волжская.
7 февраля в связи с переподключением участка водопровода будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает Ростовводоканал.