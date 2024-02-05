Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В ряде домов Первомайского района Ростова отключат холодную воду

Причина — переподключение участка водопровода по улице Волжская.

7 февраля в связи с переподключением участка водопровода будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает Ростовводоканал.

 — С 08:00 07 февраля до 08:00 08 февраля будет временно прекращено водоснабжение в границах: улицы 26 Июня — улицы Днепропетровская — улицы Печорская — улицы Брестская — проспекта 20-летия Октября — улицы Арефьева, включая:
 — детский сад № 106 (улица Брестская, 11);
 — котельную (улица Днепропетровская, 10а);
 — школу № 23 (улица Глинки, 95);
 — школу № 44 (улица Днепропетровская, 14/103);
 — спортивную школу № 13 (улица 26 Июня, 103а/13), — говорится в сообщении.

Причина — переподключение участка водопровода по улице Волжская.

ЖКХ