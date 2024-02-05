Самарцы предложили добавить трамваи на маршруты № 5, 20 и 22

Так, большинство подписчиков проголосовали за вариант «Дополнительные трамваи больше всего нужны на маршруты № 5, 20к и 20». Его выбрали 37% опрошенных. Еще 33% считают, что подвижный состав следует увеличить на маршрутах №№ 22, 24 и 24к. А по мнению 30% самарцев, трамваи необходимо добавить на маршруты №№ 4, 13, 18 и 23.