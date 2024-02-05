Самарцы предложили добавить трамваи на маршруты № 5, 20 и 22

В Самаре на три маршрута — № 7, 23 и 24 — добавили по одному трамваю. Как сообщили в городской администрации, это сделали с учетом пожеланий сотрудников крупных предприятий. «КП-Самара» провела опрос в своем телеграм-канале и выяснила, на какие еще маршруты горожане хотели бы добавить составы.
Так, большинство подписчиков проголосовали за вариант «Дополнительные трамваи больше всего нужны на маршруты № 5, 20к и 20». Его выбрали 37% опрошенных. Еще 33% считают, что подвижный состав следует увеличить на маршрутах №№ 22, 24 и 24к. А по мнению 30% самарцев, трамваи необходимо добавить на маршруты №№ 4, 13, 18 и 23.
Были у горожан и свои варианты. Кто-то заявил, что дополнительные составы нужны на всех маршрутах. Кто-то считает, что добавление трамваев проблему не решит — необходимо наладить правильную логистику, чтобы соблюдалась ритмичность движения.
А вот некоторые уверены, что улучшить работу трамваев поможет корректировка маршрутов. К примеру, горожане предложили объединить № 5 и 20: «Можно было бы удлинить маршрут через Барбошину поляну до Северного депо по Кирова и Московскому шоссе. Было бы всем хорошо».