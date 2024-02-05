Центр обслуживания на трассе М-4 в Воронежской области закрыли по техническим причинам

Центр поддержки и обслуживания на 636 км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области закрыт по техническим причинам с понедельника, 5 февраля. Об этом водителей предупредили в госкомпании Автодор.
— Режим работы всех Центров поддержки и обслуживания и можно уточнить у специалистов круглосуточного Единого контактного центра по номеру *2323, — напомнили в компании.
Центр поддержки и обслуживания расположен на стороне трассы по направлению в Москву возле пункта взимания платы. Аналогичный центр находится у села Липовка, на 620 км трассы по направлению из Москвы.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что владельцам электромобилей на 2024 год продлили право бесплатного проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон».