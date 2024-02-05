Потепление до +2 с мокрым снегом придет в Новосибирск к концу рабочей недели

Первая декада февраля будет намного теплее климатической нормы.
Пришедшее в выходные потепление задержится в Новосибирской области до конца этой недели. Самым теплым днем на этой неделе в Новосибирске должна стать пятница, 9 февраля. Температура воздуха в городе вырастет до +2 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
«Тепло будет приходить к нам с Северного Казахстана. Регион накроют потоки воздуха южной и юго-западной направленности. Это связано прежде всего с активностью северо-атлантических циклонов, которые смещаются через территорию России на Поволжье и с разворотом будут приносить тепло потом уже на юго-восток Западной Сибири», — пояснила "МК в Новосибирске начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Потепление будет сопровождаться снегопадами. Белые хлопья накроют регион и предстоящей ночью. Затем Новосибирская область попадет в теплый сектор атмосферного фронта без осадков. Снегопады прекратятся на два дня. Во вторник и среду, 6 и 7 февраля, будет преимущественно без осадков, в дневные часы выглянет солнце. Температура воздуха днем при этом будет по-прежнему высокой, от — 5 до 0 градусов.
В следующие два дня, 8 и 9 февраля (четверг и пятница) по территории региона будет проходить следующий циклон. «В дневные часы мы ждем потепление до оттепели +1 до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться мокрым снегом и усилением ветра до 18 м /с», — рассказала Наталья Кичанова.
В целом вся первая декада февраля, по прогнозам синоптиков, будет гораздо теплее климатической нормы.
«Если сейчас среднесуточная температура на 6−8 градусов выше климатической нормы, то к концу недели мы будем наблюдать отклонение от среднесуточной нормы на 10−12 градусов», — отметила Наталья Кичанова.
Похолодание синоптики ожидают во второй декаде месяца, ближе к середине февраля. Новосибирск ждет несколько морозных дней без осадков. В целом, по прогнозу синоптиков, месяц будет на 1 — 1,5 градусов теплее климатической нормы.
По количеству осадков февраль и вовсе не готовит больших сюрпризов — все будет в пределах нормы.
«Нельзя сказать, что в этом году февраль будет аномально теплым или небывало снежным. В последние лет 10 мы наблюдаем тенденцию, что февраль довольно теплый и снежный, теплее климатической нормы. Крепкие морозы если и бывают, то как правило ненадолго, на 1−2 дня и потом сменяются потеплением или вовсе оттепелью», — отметила Наталья Кичанова.
Напомним, ранее сообщалось, что после снегопада цены на такси в Новосибирске резко выросли.