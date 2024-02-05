Потепление до +2 с мокрым снегом придет в Новосибирск к концу рабочей недели

«Нельзя сказать, что в этом году февраль будет аномально теплым или небывало снежным. В последние лет 10 мы наблюдаем тенденцию, что февраль довольно теплый и снежный, теплее климатической нормы. Крепкие морозы если и бывают, то как правило ненадолго, на 1−2 дня и потом сменяются потеплением или вовсе оттепелью», — отметила Наталья Кичанова.