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В Самаре в канали­зации нашли футбольный мяч с симво­ликой ЧМ-2018

Его выкинули жильцы дома на улице Арцыбушевской, 42.
Источник: CityTraffic.ru

В Самаре коммунальщики поделились необычными находками, найденными ими в канализации. Так, помимо уже ставших традиционными влажных салфеток, в канализации дома на улице Арцыбушевской, 42 был обнаружен футбольный мяч с мундиальной символикой и пакет продуктового магазина. — Волк Забивака на мяче невольно оправдал своё имя и напрочь забил канализационную трубу, — заметили в пресс-службе «СКС».