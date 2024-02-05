В Самаре коммунальщики поделились необычными находками, найденными ими в канализации. Так, помимо уже ставших традиционными влажных салфеток, в канализации дома на улице Арцыбушевской, 42 был обнаружен футбольный мяч с мундиальной символикой и пакет продуктового магазина. — Волк Забивака на мяче невольно оправдал своё имя и напрочь забил канализационную трубу, — заметили в пресс-службе «СКС».