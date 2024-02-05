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В Молдове ожидается штормовой ветер: Синоптики предупреждают о стихии — будьте осторожны

В Молдове объявлен «желтый код» метеоопасности в связи с усилением ветра, который действует до 23.00 5 февраля.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 86% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Соцсети

В Молдове объявлен «жёлтый код». Так синоптики предупредили об усилении ветра.

Сегодня весь день аж до 23:00 в Молдове ожидается усиление ветра. Порывы составят до 15−20 м/с, предупреждают метеорологи.

Граждан призывают быть бдительными.