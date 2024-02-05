В Молдове ожидается штормовой ветер: Синоптики предупреждают о стихии — будьте осторожны

В Молдове объявлен «жёлтый код». Так синоптики предупредили об усилении ветра.
Сегодня весь день аж до 23:00 в Молдове ожидается усиление ветра. Порывы составят до 15−20 м/с, предупреждают метеорологи.
Граждан призывают быть бдительными.
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В Молдове объявлен «жёлтый код». Так синоптики предупредили об усилении ветра.
Сегодня весь день аж до 23:00 в Молдове ожидается усиление ветра. Порывы составят до 15−20 м/с, предупреждают метеорологи.
Граждан призывают быть бдительными.