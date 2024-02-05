Кашкадарьинских медиков будут премировать за раннее выявление онкозаболеваний

Об этом президент заявил на видеоселекторном совещании, посвященном приоритетным задачам в сферах образования, здравоохранения, цифровизации, культуры и спорта на 2024 год. Он подчеркнул наличие недостатков в организации раннего выявления заболеваний, а также отсутствие системы регулярного кардиологического, эндокринологического и онкологического обследований.
В частности, около половины онкологических больных, поставленных на учет в прошлом году, были диагностированы на поздней стадии развития заболевания. А жителям страны, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете, медицинская помощь оказывается не в полном объеме.
Президент раскритиковал устаревший подход, когда вместо проведения профилактических мероприятий врачи «лечат людей только после того, как они заболеют».
Система скрининга сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний населения, входящего в группу риска, будет изменена. В частности, ответственность за скрининг будут нести республиканские центры кардиологии, эндокринологии и онкологии, которым уже через неделю поручено наладить проведение выездных проверок.