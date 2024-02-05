Кашкадарьинских медиков будут премировать за раннее выявление онкозаболеваний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 мая в Кашкадарьинской области стартует эксперимент, в рамках которого медиков будут премировать за каждый случай обнаружения онкозаболеваний на ранней стадии. Позже эту практику внедрят и в других регионах страны, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря президента.