Воронежцам объяснили смысл закона о запрете «наливаек»

Депутаты Государственной Думы приняли закон, который поможет покончить с «наливайками». Документ даст возможность местным властям запретить продавать пиво и пивные напитки за пределами ресторанов, кафе, баров или буфетов. Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Это не даст обходить закон заведениям, которые днем работают как магазины по продаже пива и пивных напитков, а ночью продолжают продажу алкоголя как кафе. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной Думы в понедельник, 5 февраля.
Закон также устанавливает запрет на:
- производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта;
- производство пивных напитков из закупленного пива;
- использование наименования алкогольной продукции, вводящего потребителей в заблуждение.
Подробнее — в информационных карточках Госдумы.
Как сообщало РИА «Воронеж», с октября в Воронежской области ограничили продажу алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь заведения не превышает 50 кв. м, а в Воронеже — не менее 70 «квадратов».