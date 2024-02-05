Воронежцам объяснили смысл закона о запрете «наливаек»

Депутаты Государственной Думы приняли закон, который поможет покончить с «наливайками». Документ даст возможность местным властям запретить продавать пиво и пивные напитки за пределами ресторанов, кафе, баров или буфетов. Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Это не даст обходить закон заведениям, которые днем работают как магазины по продаже пива и пивных напитков, а ночью продолжают продажу алкоголя как кафе. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной Думы в понедельник, 5 февраля.