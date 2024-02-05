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Три музея из Калининградской области вошли в топ лучших в стране

Туристические пространства оценили блогеры.

Российские тревел-блогеры и журналисты, составили рейтинг лучших музеев страны. Как сообщает сервис Tutu, в список вошли три музея из Калининградской области.

Отмечен калининградский Форт XI Денхофф и два пространства из Зеленоградска: Музей курортной моды и Музей архитектуры и истории «Кенигсберг».

Список лучших мест был сформирован на основе отзывов, оставленных тревел-экспертами по итогам поездок в 2023 году.

В лидерах также музеи, представляющие Алтайский край, Ивановскую, Московскую, Мурманскую область, Пермский край и др регионы.

выставки и музеи