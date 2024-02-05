Городские власти планируют запретить парковку электросамокатов в центре

Отмечается, что границы городского центра находятся между реками Кама, Данилиха и Егошиха, улицей Чкалова, экстрим-парком, ж/д путями главного и Горнозаводского направления, ж/д вокзалом и Решетниковским спуском, площадь которого составляет 13 квадратных километров.
Электросамокаты, которые будут припаркованы в центре города, будут эвакуированы на спецстоянки, за нарушение будет предполагаться административный штраф.
Публичные слушания по этой тематике пройдут в мэрии 9 февраля, где все желающие смогут высказать своё мнение.