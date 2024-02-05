Городские власти планируют запретить парковку электросамокатов в центре

В настоящее время обсуждается внесение поправок в городские Правила благоустройства территории, которые запретят размещение средств индивидуальной мобильности на велопарковках, расположенных в пределах границ городского центра, а также на улицах и магистралях городского значения.