Из-за сильного снегопада в Челябинской области останавливают движение по восьми дорогам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Миндортранса, ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси вводится с 18.00 5 февраля до 9.00 6 февраля.
Речь идет о дорогах регионального значения:
— Павловский — Айдырлинский (Оренбургская область);
— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок со 147 по 210 км;
— Бреды — Синий Шихан;
— Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, с 57 по 130 км;
— Фершампенуаз — Париж — Джабык;
— Нагайбакский — Фершампенуаз;
— Татищево — Кужебаевский — Париж;
— Куликовский — Лесные Поляны.
Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.
«На юг Челябинской области направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией, организуется круглосуточное дежурство ГИБДД», — говорится в комментарии.