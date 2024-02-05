Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Из-за сильного снегопада в Челябинской области останавливают движение по восьми дорогам

Речь идет о дорогах регионального значения на юге региона.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 86% 755 мм рт. ст. +4°

Из-за сильного снегопада в Челябинской области останавливают движение по восьми дорогам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Миндортранса, ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси вводится с 18.00 5 февраля до 9.00 6 февраля.

Речь идет о дорогах регионального значения:

 — Павловский — Айдырлинский (Оренбургская область);
 — Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок со 147 по 210 км;
 — Бреды — Синий Шихан;
 — Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, с 57 по 130 км;
 — Фершампенуаз — Париж — Джабык;
 — Нагайбакский — Фершампенуаз;
 — Татищево — Кужебаевский — Париж;
 — Куликовский — Лесные Поляны.

Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.

«На юг Челябинской области направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией, организуется круглосуточное дежурство ГИБДД», — говорится в комментарии.