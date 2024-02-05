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Простой коктейль реально разгонит вес — как приготовить дома

Ищете вкусный и полезный способ поддержать свои усилия по снижению веса? Этот освежающий фруктовый смузи не только поможет вам чувствовать себя сытым и энергичным, но и подарит вашему организму необходимые витамины и антиоксиданты.

Ингредиенты:

1. Замороженные ягоды (клубника, черника, малина) — 1 стакан.

2. Зеленое яблоко — 1 шт., нарезанное кубиками.

3. Банан — ½ шт.

4. Натуральный йогурт или кефир — ½ стакана.

5. Чиа семена — 1 столовая ложка.

6. Мед или стевия для подслащивания — по вкусу.

7. Льняное масло — 1 чайная ложка.

8. Немного воды или альтернативного молока (миндальное, соевое) для консистенции — по необходимости.

9. Лед — по желанию.

Способ приготовления:

1. Поместите замороженные ягоды, нарезанное зеленое яблоко и банан в блендер.

2. Добавьте натуральный йогурт или кефир. Это добавит смузи кремообразную текстуру и полезные пробиотики.

3. Всыпьте чиа семена и добавьте льняное масло, которые являются отличными источниками Омега-3 жирных кислот.

4. По желанию добавьте мед или стевию для натуральной сладости.

5. Для улучшения консистенции добавьте немного воды или альтернативного молока. Количество жидкости регулируйте в зависимости от предпочтительной консистенции смузи.

6. Если хотите получить прохладный напиток, добавьте кубики льда.

7. Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения гладкой и однородной консистенции.

8. Перелейте готовый смузи в стакан и подавайте.

Эта известная специя мощно запустит метаболизм и укрепит тело.

здоровье