Простой коктейль реально разгонит вес — как приготовить дома

Ингредиенты:
1. Замороженные ягоды (клубника, черника, малина) — 1 стакан.
2. Зеленое яблоко — 1 шт., нарезанное кубиками.
3. Банан — ½ шт.
4. Натуральный йогурт или кефир — ½ стакана.
5. Чиа семена — 1 столовая ложка.
6. Мед или стевия для подслащивания — по вкусу.
7. Льняное масло — 1 чайная ложка.
8. Немного воды или альтернативного молока (миндальное, соевое) для консистенции — по необходимости.
9. Лед — по желанию.
Способ приготовления:
1. Поместите замороженные ягоды, нарезанное зеленое яблоко и банан в блендер.
2. Добавьте натуральный йогурт или кефир. Это добавит смузи кремообразную текстуру и полезные пробиотики.
3. Всыпьте чиа семена и добавьте льняное масло, которые являются отличными источниками Омега-3 жирных кислот.
4. По желанию добавьте мед или стевию для натуральной сладости.
5. Для улучшения консистенции добавьте немного воды или альтернативного молока. Количество жидкости регулируйте в зависимости от предпочтительной консистенции смузи.
6. Если хотите получить прохладный напиток, добавьте кубики льда.
7. Взбивайте все ингредиенты в блендере до получения гладкой и однородной консистенции.
8. Перелейте готовый смузи в стакан и подавайте.
Эта известная специя мощно запустит метаболизм и укрепит тело.