Ответственность за буллинг хотят ввести в Казахстане

Также предлагается ввести уголовную ответственность за приставание к детям до 16 лет. Санкция предусматривает общественные работы до 200 часов или арест до 40 суток, а также за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего — лишение свободы от 5 до 10 лет, а за похищение заведомо несовершеннолетнего — лишение свободы от 10 до 15 лет.