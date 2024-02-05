В Новосибирской области родился двухголовый теленок

О необычном случае рассказали в управлении ветеринарии Карасукского района. Корова не могла самостоятельно отелиться, и ветеринары стали оказывать ей помощь. Плод был очень крупным и не мог выйти наружу. Ветеринару пришлось прибегнуть к радикальным методам.