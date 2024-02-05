В Новосибирской области родился двухголовый теленок

О необычном случае рассказали в управлении ветеринарии Карасукского района. Корова не могла самостоятельно отелиться, и ветеринары стали оказывать ей помощь. Плод был очень крупным и не мог выйти наружу. Ветеринару пришлось прибегнуть к радикальным методам.
«Решили ампутировать передние конечности, чтобы извлечь плод из матки коровы. После при помощи акушерских крючков смогли извлечь плод без угрозы жизни для коровы. При извлечении плода был шок от увиденного», — говорится в сообщении.
У теленка было две головы. По словам специалистов, мутация могла произойти, в том числе, по причине близкородственного скрещивания.