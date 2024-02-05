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Трехметровые волны и сильный ветер — на Кубань надвигается шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 65% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«Ночью 5—6 января ожидается усиление западного ветра до 25 м/с. Высота волн может достигать 2−3 метров», — сказано в сообщении спасателей.

Спасатели советуют не купаться в штормовую погоду, соблюдать правила безопасности и следить за погодой. Тем, кто в шторм оказался в воде, рекомендуют не тратить силы на борьбу с волнами и действовать следующим образом:

«С приближением волны начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь продвинуться на ее гребне как можно дальше. Как только волна уйдет, нужно расслабиться и ждать следующую добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из- под вас. оказавшись на суше, сразу же ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море».

По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет ненастную погоду и в Крыму. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а вечером усилится до 20−25 м/с.