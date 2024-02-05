Трехметровые волны и сильный ветер — на Кубань надвигается шторм

«Ночью
Спасатели советуют не купаться в штормовую погоду, соблюдать правила безопасности и следить за погодой. Тем, кто в шторм оказался в воде, рекомендуют не тратить силы на борьбу с волнами и действовать следующим образом:
«С приближением волны начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь продвинуться на ее гребне как можно дальше. Как только волна уйдет, нужно расслабиться и ждать следующую добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из- под вас. оказавшись на суше, сразу же ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море».
По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет ненастную погоду и в Крыму. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а вечером усилится до 20−25 м/с.