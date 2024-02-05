В прошлом году Узбекистан лидировал по росту числа въездов в Россию

Погранслужба Федеральной службы безопасности РФ подсчитала число въездов в Россию из стран дальнего и ближнего зарубежья, учитывая количество пересечений гражданами государственной границы в прошлом году.
Жители Узбекистана оказались на втором месте среди стран, граждане которых посещали Россию в 2023 году, число въездов узбекистанцев в РФ составило 3,11 миллионов. Граждане Казахстана въезжали в Россию 3,16 миллионов раз. На третьем месте — Таджикистан с 2,15 миллионов въехавших.
Отметим, что Узбекистан в 2023 году лидировал по приросту посещений. Так, в 2022 году число визитов из Узбекистана составило 2,05 миллионов, показав в 2023 году прирост на 52%.
В прошлом году иностранцы пересекли российскую границу 15,4 миллионов раз, а за 2022-ой количество въездов составило около 13 миллионов, то есть количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
В 2023 году в Россию приезжали иностранные граждане преимущественно из стран СНГ. Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия.
Напомним, что в этом году в Самарканде планируется открытие генерального консульства России.