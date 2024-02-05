В прошлом году Узбекистан лидировал по росту числа въездов в Россию

В прошлом году иностранцы пересекли российскую границу 15,4 миллионов раз, а за 2022-ой количество въездов составило около 13 миллионов, то есть количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года.