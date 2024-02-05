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Дороги по 16 направлениям закрыты из-за непогоды в Казахстане

Ограничение движения транспорта введено на 16 участках дорог республиканского значения в шести областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Источник: Baigenews

В Акмолинской области закрыт проезд по трассам:

«Екатеринбург-Алматы» — от границы СКО до посёлка Жаксы; «Жезказган-Петропавловск» — от посёлка Сурган до границы СКО; «Щучинск-Зеренда»; «Астана-Петропавловск» — от Астаны до Щучинска.

В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы «Самара-Шымкент» — от заправки «ЭКО Ойл» до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.

В области Жетысу перекрыт участок дороги «Ушарал-Достык» между станциями Коктума и Достык.

В Костанайской области:

«Жезказган-Петропавловск» — от границы области Улытау до Аркалыка; «Екатеринбург-Алматы» — от посёлка Сарыколь до границы СКО; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское; «Екатеринбург-Алматы» — между посёлками Щербаково и Сарыколь.

В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:.

«Екатеринбург-Алматы» — от границы Костанайской области до границы Акмолинской области; «Жезказган-Петропавловск» — от границы Акмолинской области о села Явленка; «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево»; «Тимирязево-Сарыколь-граница области».

В области Улытау закрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск» — от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 673 единиц техники и 1 285 человек.