Дороги по 16 направлениям закрыты из-за непогоды в Казахстане

В Акмолинской области закрыт проезд по трассам:
«Екатеринбург-Алматы» — от границы СКО до посёлка Жаксы; «Жезказган-Петропавловск» — от посёлка Сурган до границы СКО; «Щучинск-Зеренда»; «Астана-Петропавловск» — от Астаны до Щучинска.
В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы «Самара-Шымкент» — от заправки «ЭКО Ойл» до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.
В области Жетысу перекрыт участок дороги «Ушарал-Достык» между станциями Коктума и Достык.
В Костанайской области:
«Жезказган-Петропавловск» — от границы области Улытау до Аркалыка; «Екатеринбург-Алматы» — от посёлка Сарыколь до границы СКО; «Костанай-Аулиеколь-Сурган» — от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское; «Екатеринбург-Алматы» — между посёлками Щербаково и Сарыколь.
В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:.
«Екатеринбург-Алматы» — от границы Костанайской области до границы Акмолинской области; «Жезказган-Петропавловск» — от границы Акмолинской области о села Явленка; «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево»; «Тимирязево-Сарыколь-граница области».
В области Улытау закрыт участок трассы «Жезказган-Петропавловск» — от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 673 единиц техники и 1 285 человек.