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В Молдове может разразиться эпидемия: В Кишиневе детские больницы переполнены маленькими пациентами с пневмонией

Самые перегруженные медучреждения на момент — детская муниципальная больница им. Игнатенко и муниципальная инфекционная больница для детей.
Источник: Комсомольская правда

Детские больницы в Кишиневе переполнены, сообщил глава Управления медицинской и социальной помощи Кишинева Владимир Болокан.

По его словам, самые перегруженные медучреждения на момент — детская муниципальная больница им. Игнатенко и муниципальная инфекционная больница для детей.

— В больнице им. Игнатенко количество коек уже достигло максимального. Основные диагнозы, с которыми привозят пациентов — пневмония и бронхопневмония. Болезнь протекает быстро и агрессивно, — пояснил Владимир Болокан.

Он призвал родителей своевременно обращаться к врачу, в случае обнаружения симптомов болезни у детей. Болокан отметил, что если не принимать меры, то ситуация может перейти в эпидемию.