В Молдове может разразиться эпидемия: В Кишиневе детские больницы переполнены маленькими пациентами с пневмонией

Детские больницы в Кишиневе переполнены, сообщил глава Управления медицинской и социальной помощи Кишинева Владимир Болокан.
По его словам, самые перегруженные медучреждения на момент — детская муниципальная больница им. Игнатенко и муниципальная инфекционная больница для детей.
— В больнице им. Игнатенко количество коек уже достигло максимального. Основные диагнозы, с которыми привозят пациентов — пневмония и бронхопневмония. Болезнь протекает быстро и агрессивно, — пояснил Владимир Болокан.
Он призвал родителей своевременно обращаться к врачу, в случае обнаружения симптомов болезни у детей. Болокан отметил, что если не принимать меры, то ситуация может перейти в эпидемию.