И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

«Сегодня очень много внимания уделяется вопросам исследования в области реабилитации. На территории нашего мединститута открыт центр физической реабилитации, где работают ученые — биологи, физиологи, ученые в области адаптивной физической культуры, ученые-медики. Их работа направлена на оценку функционального состояния человека при заболеваниях, в норме и при различных травмах. Включая не только физические травмы, но и проблематику, связанную с нейропсихическим и нейропсихологическим заболеваниями».
По его словам, этот центр может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе, и для военнослужащих, участников СВО.
Как ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики, Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.
Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления.