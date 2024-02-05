И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

«Сегодня очень много внимания уделяется вопросам исследования в области реабилитации. На территории нашего мединститута открыт центр физической реабилитации, где работают ученые — биологи, физиологи, ученые в области адаптивной физической культуры, ученые-медики. Их работа направлена на оценку функционального состояния человека при заболеваниях, в норме и при различных травмах. Включая не только физические травмы, но и проблематику, связанную с нейропсихическим и нейропсихологическим заболеваниями».