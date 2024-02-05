Снег и ураганный ветер добивают Сочи

Действие штормового предупреждения сохраняется в городе до конца суток 6 февраля. В горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.