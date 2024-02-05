Снег и ураганный ветер добивают Сочи

Действие штормового предупреждения сохраняется в городе до конца суток 6 февраля. В горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
На побережье ночью и утром с 5 на 6 февраля синоптики прогнозируют сильные дожди, а также ледяную крупу и усиление ветра 20−25 м/с.
Кроме того, на реках возможны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.
Напомним, сход селей на перегоне Дагомыс — Доо был зафиксирован вечером 4 февраля. Сразу после того, как железнодорожные пути завалило грязевой массой, на перегоне Дагомыс — Лоо на Черноморском побережье закрыли движение поездов. Сотрудники РЖД восстанавливают контактную сеть и освобождают пути от камней и грязи.
Кроме того, из-за усиления ветра и с целью обеспечения безопасности полетов аэропорт Сочи временно прекратил прием самолетов. 14 их них приняли решение направиться на запасные аэродромы. Все службы воздушной гавани переведены в усиленный режим.
Как ранее сообщало информагентство, еще один селевой поток сошел на подъезде к селу Красная Воля в Сочи.
Краевые дорожники уже приступили к ликвидации последствий.