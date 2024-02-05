Юристы назвали белорусам новые правила работы на удаленке

Белорусские юристы объяснили изменения в Трудовом кодексе для работников на удаленке, пишет onlinebrest.by.
Так, с 1 января 2024-го в Беларуси вступили в силу значительные изменения для дистанционной работы. Например, установление или отмена дистанционной работы теперь признана изменением существенных условий труда и закреплена в ТК. При этом удаленная работа может быть установлена и при заключении трудового договора, и уже в процессе работы. А любые изменения относительно отмены (установления) удаленки должны быть оформлены через изменение существенных условий труда с соблюдением установленной процедуры. Без установленной процедуры условия могут быть изменены только по соглашению сторон.
Кроме того, при изменении существенных условий труда наниматель должен обосновать причины (производственные, экономические
Также теперь в Беларуси дистанционная работа может быть как постоянной, так и временной и даже комбинированной, чередуясь с работой в офисе. При этом изменение вида дистанционной работы — это так же изменение существенных условий труда.
Еще с 1 января наниматель может устанавливать все условия дистанционной работы в локальном правовом акте, а в трудовых договорах — только с отсылкой к нему.
И также теперь наниматель и работник смогут сами по соглашению договориться о необходимости обмена копиями бумажных документов при ознакомлении под подпись.