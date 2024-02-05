Юристы назвали белорусам новые правила работы на удаленке

Так, с 1 января 2024-го в Беларуси вступили в силу значительные изменения для дистанционной работы. Например, установление или отмена дистанционной работы теперь признана изменением существенных условий труда и закреплена в ТК. При этом удаленная работа может быть установлена и при заключении трудового договора, и уже в процессе работы. А любые изменения относительно отмены (установления) удаленки должны быть оформлены через изменение существенных условий труда с соблюдением установленной процедуры. Без установленной процедуры условия могут быть изменены только по соглашению сторон.