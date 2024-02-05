За три недели январское ЕНТ сдали 96 тысяч казахстанских абитуриентов

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 77% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов.
Наибольшее количество тестируемых, а именно 18% выбрали комбинацию предметов «Биология-Химия». 17% на ЕНТ сдали предметы «Математика-Физика». Также в топ-3 вошла комбинация «Математика-Информатика», ее сдали 12%.
Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика», ее сдали 108 человек.
— За три недели максимальный балл составил 136 баллов. В целом, 56 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, — отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за три недели в ЕНТ приняли участие 242 абитуриента с ООП.
На сегодняшний день выявлено 118 нарушений. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 79 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.