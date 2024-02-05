За три недели январское ЕНТ сдали 96 тысяч казахстанских абитуриентов

На сегодняшний день выявлено 118 нарушений. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 79 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.