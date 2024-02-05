В Волгоградской области ожидается снег и ночные морозы до −9 градусов

В Волгоградской области 6 февраля ожидается резкая смена погоды. Синоптики обещают снегопад и похолодание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, жителям стоит учесть, что ночью и утром в разных районах будет сильный снег, днем незначительные осадки.
— Ночью и утром в отдельных районах туман, местами обледенение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица, — уточнили в волгоградском ЦГМС.
Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. Ночью в регионе будет от −1 до −9 градусов, днем от нуля до −5 мороза. В Волгограде −1… −3 ночью и от нуля до −2 градусов в дневное время.