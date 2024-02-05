В Волгоградской области ожидается снег и ночные морозы до −9 градусов

Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. Ночью в регионе будет от −1 до −9 градусов, днем от нуля до −5 мороза. В Волгограде −1… −3 ночью и от нуля до −2 градусов в дневное время.